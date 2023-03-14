Менее 1% территории Земли имеет безопасный уровень загрязнения воздуха, - Bloomberg

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CentralAsia (CA) - Почти во всем мире уровень загрязнения воздуха превышает безопасные пределы, сообщает Bloomberg со ссылкой на научные исследования. Чистый воздух остался лишь на 1% территории земного шара, а лидерами загрязнения являются страны Южной и Восточной Азии.

По словам ученых, во всем мире суточная концентрация мелкодисперсных частиц в воздухе большую часть времени превышает рекомендуемые пределы.

Ни для кого не секрет, что загрязнение воздуха является серьезной проблемой, стоящей сегодня перед миром. Но насколько серьезной? Новое исследование глобальных ежедневных уровней загрязнения воздуха показывает, что вряд ли где-либо на Земле можно спастись от грязного воздуха.

Согласно результатам рецензируемого исследования, опубликованного в понедельник в журнале Lancet Planetary Health, около 99,82% территории земного шара подвержено воздействию концентрации твердых частиц 2,5 (PM2,5) — мельчайших частиц в воздухе, которые могут вызвать рак легких и сердечные заболевания, — превышающей предел безопасности, рекомендованный Всемирной организацией здравоохранения. И только 0,001% населения земного шара дышит воздухом, который считается приемлемым, говорится в документе.

Исследование, проведенное учеными из Австралии и Китая, показало, что на глобальном уровне более чем в 70% дней в 2019 году суточные концентрации PM2.5 превышали 15 микрограммов газообразного загрязнителя на кубический метр — рекомендуемый ВОЗ суточный предел. Качество воздуха вызывает особую тревогу в таких регионах как Южная и Восточная Азия, где более чем в 90% дней концентрация PM2.5 превышала пороговое значение в 15 микрограммов.

Хотя любое количество PM 2.5 вредно, ученые и регулирующие органы, как правило, меньше обеспокоены ежедневным уровнем, чем хроническом воздействием.

«Я надеюсь, что наше исследование сможет изменить мнение ученых и политиков о ежедневном воздействии PM2,5, — сказал Юминг Го, ведущий исследователь и профессор охраны окружающей среды в Университете Монаш. — Кратковременное воздействие, особенно внезапное увеличение, PM2.5 приводит к значительным проблемам со здоровьем… Если бы мы могли каждый день дышать чистым воздухом, конечно, долгосрочное воздействие загрязнения воздуха было бы менее удручающим».

В то время как ученые и чиновники общественного здравоохранения уже давно знают об опасности — от загрязнения воздуха ежегодно умирает 6,7 миллиона человек, причем почти две трети преждевременных смертей вызваны мелкодисперсными частицами, — количественная оценка глобального воздействия PM2,5 была сложной задачей из-за отсутствия станций мониторинга загрязнения.

Го и его соавторы решили эту проблему, объединив наземные измерения загрязнения воздуха, собранные с более чем пяти тысяч станций мониторинга по всему миру, с моделированием машинного обучения, метеорологическими данными и географическими факторами для оценки глобальных суточных концентраций PM2.5.

Когда дело дошло до оценки годового воздействия во всех регионах, исследователи обнаружили, что самые высокие концентрации наблюдались в Восточной Азии (50 микрограммов на кубический метр), за которыми следуют Южная Азия (37 микрограммов) и Северная Африка (30 микрограммов). Жители Австралии и Новой Зеландии сталкивались с наименьшей угрозой от мелкодисперсных частиц, а другие регионы Океании и Южной Америки также входили в число мест с самыми низкими годовыми концентрациями PM2.5.

Ученые также изучили, как изменилось загрязнение воздуха за два десятилетия, до 2019 года. Например, в большинстве районов Азии, Северной Африки и Африки к югу от Сахары, Океании, а также Латинской Америки и Карибского бассейна за последние 20 лет произошло увеличение концентрации PM2.5, частично вызванное усилением лесных пожаров. Ежегодные концентрации PM2,5 и дни с высоким содержанием PM2,5 в Европе и Северной Америке снизились благодаря ужесточению норм. Мелкодисперсные частицы состоят из сажи от транспортных средств, дыма и золы от лесных пожаров и загрязнений от кухонных плит на биомассе, а также сульфатных аэрозолей от производства электроэнергии и пустынной пыли.

В статье также указывается, как уровни содержания мелкодисперсных частиц варьируются в зависимости от времени года, что является отражением деятельности человека, которая ускоряет загрязнение воздуха. Например, в северо-восточном Китае и Северной Индии с декабря по февраль были зафиксированы более высокие концентрации PM 2.5, что, вероятно, связано с увеличением использования теплогенераторов, работающих на ископаемом топливе, в зимние месяцы. С другой стороны, в странах Южной Америки, таких как Бразилия, в период с августа по сентябрь наблюдалось повышение концентрации, вероятно, связанное с подсечно-огневой обработкой полей в летний сезон.