В Афганистане талибы стали запрещать мужчинам-портным шить одежду для женщин, - СМИ

Портные из Чарикара

CentralAsia (CA) - Мужчины-портные из города Чарикар (административный центр афганской провинции Парван) рассказали журналистам телеканала TOLOnews, что получили от чиновников министерства добродетели и порока (учрежденная талибами «полиция нравов») устные приказы, запрещающие им шить одежду для женщин.

По словам портных, теперь они вынуждены закрывать свои мастерские и магазины.

«10 тысяч афгани (около $100) — это аренда магазина, есть расходы на обучение [новых работников], и раньше мы покрывали все наши расходы за счет пошива женской одежды», — пояснил портной Мухтар Секандари.

В профсоюзе портных провинции Парван рассказали, что большинство портных в этом регионе потеряли работу в результате введенных талибами ограничений, а некоторым пришлось покинуть Афганистан.

«Все портные, которые шили одежду для женщин, потеряли работу, а некоторые даже уехали в Иран», — сказал представитель профсоюза Имамуддин.

«Наши магазины находятся на грани разорения, работы нет», — пожаловался другой портной Мохаммад-Сабер Кудоус.

Однако местные чиновники, назначенные радикальным движением «Талибан», опровергают рассказы портных и говорят, что портным были даны лишь некоторые рекомендации.

«Им разрешено шить одежду, и в этом для них нет препятствий, но министерство добродетели и порока запретило им лично снимать мерки с женщин», — заявил представитель губернатора Парвана Хикматулла Шамим.

Добавим, что после захвата власти в Афганистане в августе 2021 года талибы последовательно ограничивают женщин в различных сферах общественной жизни. Например, им уже запрещено учиться в университетах, работать в иностранных неправительственных организациях, посещать бани, ездить на такси без сопровождения мужчин-родственников или мужей. Во многих провинциях арестовывают женщин или их родственников-мужчин за выход спутниц на улицу без паранджи, полностью скрывающей лица.

Ущемление прав женщин является одной из основных причин, почему правительство талибов до сих пор не признано ни одним государством в мире.