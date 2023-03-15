В Японии впервые депутата лишили мандата за прогулы

CentralAsia (CA) - Из верхней палаты парламента Японии исключили депутата за то, что ни разу не появился на заседаниях с момента своего избрания. Это первый случай лишения мандата за 72 года и единственный, когда такая мера применяется за прогулы, сообщает Kyodo.

Из палаты советников исключили Ёсикадзу Хигаситани, YouTube-блогера под псевдонимом GaaSyy, который был депутатом от малочисленной партии «Сэйдзика дзёси 48 то» (дословно — Партия девушек-политиков 48, до этого называлась Партия NHK и выступала против обязательных платежей за вещание крупнейшей японской телерадиокорпорации). Он был избран в верхнюю палату по системе пропорционального представительства, при которой места распределяются в соответствии с общим количеством голосов, поданных за каждую политическую партию и ее кандидатов.

За лишение полномочий проголосовали 235 человек, против - один.

Хигаситани проживает в Дубае, а в Японии не появлялся, поскольку опасается ареста: блогера подозревают в том, что пообещал нескольким лицам встречу с K-POP-группой BTS, за что получил от них и присвоил себе деньги.

По данным источников Kyodo, в декабре японская полиция попросила Хигаситани прийти на допрос по подозрению в клевете и вымогательстве в связи с его постами на YouTube. В январе полиция провела обыски в связи с этими обвинениями. Блогер выразил готовность вернуться в Японию для допроса в марте, но затем передумал.

До этого Хигаситани обязали извиниться за отсутствие на заседаниях. Он записал извинения на видео, однако в верхней палате это не приняли, настояв на личном присутствии.