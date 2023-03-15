С 2021 года в страны Центральной Азии прибыло 1,6 млн афганских беженцев, - ООН

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CentralAsia (CA) - Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) и партнеры озвучили на брифинге в Женеве гуманитарный призыв – для помощи афганцам в 2023 году необходимо 4,62 млрд долларов США. Об этом сообщает сайт ООН.

«В Афганистане на сегодняшний день наблюдается один из самых масштабных и тяжелых гуманитарных кризисов в мире. Рекордные 28,3 млн человек – около двух третей населения, включая женщин и девочек – нуждаются в гуманитарной помощи и защите. Потребности еще более усугубляются недавними ограничениями в отношении женщин, включая запрет на работу в неправительственных организациях», – говорится в сообщении.

В управлении считают, что финансовая поддержка афганцев остается критически важной для предотвращения голода, болезней, недоедания и смерти. Аналогичный призыв о финансировании на 2022 год был профинансирован лишь на 52%: был получен 321 млн долларов из необходимых 623 млн. Кроме того, на брифинге был озвучен региональный план для поддержки афганских беженцев и принимающих семей в соседних странах – 13 млн долларов.

«Региональный план реагирования на ситуацию с беженцами в Афганистане на 2023 год предусматривает выделение 613 миллионов долларов на поддержку перемещенных афганцев, живущих в пяти соседних странах: Иране, Пакистане, Таджикистане, Туркменистане и Узбекистане. В этих странах проживает около 8,2 миллиона афганцев, в том числе более двух миллионов зарегистрированных беженцев. Многие из них находятся в регионе десятилетиями, в основном в Иране и Пакистане», – сообщили в ООН.

С 2021 года в страны Центральной Азии прибыло 1,6 млн афганских беженцев. Более 70% нуждающихся в поддержке – это женщины и дети.