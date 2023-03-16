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Сборная Узбекистана U-20 вышла в финал Кубка Азии

CentralAsia (UZ) -  Молодёжная сборная Узбекистана по футболу до 20 лет одержала победу над командой Южной Кореи в полуфинале Кубка Азии U-20. Матч, прошедший 15 марта на стадионе «Бунёдкор» в Ташкенте, завершился со счётом 0:0, однако узбекистанцы победили в серии пенальти (3:1), передает Хabar.uz.

В параллельном полуфинальном матче также в серии пенальти Ирак обыграл Японию. Основное время завершилось со счетом 2:2.

В финальном матче 18 марта в Ташкенте Узбекистан сыграет с Ираком.

Отмечается, что ранее Узбекистан выходил в финал молодежного Кубка Азии в 2008 году. Тогда в полуфинале также была обыграна Южная Корея. В финальной встрече узбекистанцы проиграли сборной ОАЭ.

Кубок Азии U-20 проходит на стадионах Ташкента и Ферганы с 1 по 18 марта. В турнире принимают участие 16 сборных, разбитых на четыре группы. В плей-офф вышли по две команды из каждой группы. Четыре лучшие сборные получили путевки на молодежный чемпионат мира-2023 в Индонезии. Жеребьевка турнира состоится 31 марта.

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