Рамзан Кадыров назначил свою 20-летнюю дочь куратором здравоохранения Чечни

Хутмат Кадырова, Рамзан Кадыров

CentralAsia (CA) - 20-летняя дочь руководителя Чечни, замруководителя секретариата главы Чечни Хутмат Кадырова, будет курировать здравоохранение республики. Соответствующее поручение отдал глава Чечни Рамзан Кадыров, написал в своем телеграм-канале зампредседателя регионального правительства Адам Алханов.

«По поручению Главы ЧР отныне систему здравоохранения Чеченской Республики будет курировать Хутмат Рамзановна. Мы видим, что реабилитационная служба под ее кураторством вышла на качественно новый уровень, теперь знания и опыт Хутмат Кадыровой будут способствовать развитию всей медицинской отрасли», — написал Алханов.

Дочери Рамзана Кадырова не впервые занимают руководящие государственные должности в республике. К примеру, старшая дочь Айшат Кадырова руководит министерством культуры республики. Еще одна дочь Хадиджат Кадырова является начальницей департамента дошкольного образования в мэрии Грозного.

Сын главы Чечни Ахмат Кадыров является председателем совета регионального отделения движения детей и молодежи «Движение первых». Ахмату Кадырову 17 лет.