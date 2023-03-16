Афганистан роет огромный канал для забора воды из Амударьи. Это может привести к дефициту воды в Туркменистане и Узбекистане, - СМИ

CentralAsia (TM) - На сайте вице-премьера Афганистана муллы Абдула Гани Бардара Ахунда 9 марта появилось сообщение о том, что чиновник побывал в северной, приграничной с Туркменистаном провинции Балх, и проверил ход строительства канала Кош Тепа.

Как сообщает «Хроника Туркменистана», канал Кош Тепа – это крупное гидротехническое сооружение афганского правительства, о начале строительства которого было объявлено год назад, в марте 2022 года. Кош Тепа, протяженностью 285 км, шириной 100 м и оценочной стоимостью $684 млн, как считают талибы, поможет обводнить засушливые регионы и поспособствует развитию сельского хозяйства. Воду в канал будут забирать из Амударьи. Пропускная способность канала составит 650 кубических метров в секунду, что позволит питать земли в провинциях Балх, Джаузджан и Фарьяб. Из этих областей – две провинции Джаузджан и Фарьяб граничат с Туркменистаном.

Согласно опубликованному талибами видеоролику о поездке чиновника в Балх, над строительством работают около 300 компаний и 6,5 тысяч рабочих. Завершение проекта намечено на 2028 год.

Между тем, как пишет Kun.uz, эксперты опасаются, что проект может ухудшить и без того сложную ситуацию с водоразделом в регионе. После его завершения потребление воды из Амударьи в Афганистане может вырасти с 7 до 17 кубометров. Если для Таджикистана, который, как и Афганистан, находится в верхней части Амударьи, строительство канала Кош Тепа не станет большой проблемой, то расположенные ниже по течению Узбекистан и Туркменистан могут потерять до 15% оросительной воды из главной реки региона.