Казахстан и Узбекистан завершили демаркацию границы

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CentralAsia (KZ) - Казахстан и Узбекистан закрыли вопрос демаркации совместной границы, которая определена протяженностью 2 356 тыс. км. Соответствующий закон в четверг в ходе пленарного заседания принял сенат Казахстана, передает «Власть.kz».

Как отметил заместитель министра иностранных дел РК Роман Василенко, демаркация границы проведена на основе договоров о казахстанско-узбекской государственной границе от 2001 и 2022 годов. Переговоры по демаркации начались в 2003 году, полевые работу по установке пограничных знаков на местности продолжались с 2004 по 2021 годы.

«За прошедшие 19 лет состоялось 100 заседаний совместно казахстанско-узбекской демаркационной комиссии и 34 встречи совместной демаркационной рабочей группы. По результатам демаркационных работ протяженность границ составила 2 356 тыс. км, на линии границы установлен 1301 пограничный знак. Итоги демаркации отражены в документах объемом более 8 тыс. страниц, которые являются неотъемлемой частью данного договора и оформлены в качестве приложений к нему», - сообщил он.

Василенко заявил, что протяженность границы между странами составляет 2356 км 666 м и она стала на 5 км длиннее.

«Что это означало на практике? Это означало, что наша граница стала на 5 км протяженнее за счет того, что она стала, так скажем, содержать больше изгибов. Это было сделано для того, чтобы обеспечить максимальное удобство для наших граждан. К примеру, при делимитации линия границы была проведена по карте и при демаркации выясняется, что на этом месте изменилось русло реки. Нас с Узбекистаном объединяют две реки: Сырдария и Келес. Меняется русло, меняются наносные островки. Граница традиционно проводится по формату реки», - пояснил представитель МИД.

Он заверил, что демаркация проведена с учетом интересов государственных и местных органов Республики Казахстан, населения, проживающего в приграничных районах, а также с учетом удобства для пограничной службы КНБ РК.

Напомним, 22 декабря 2022 года в ходе визита президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Узбекистан состоялись его переговоры с Шавкатом Мирзиёевым в узком и расширенном составах, по итогам которых был подписан Договор о демаркации государственной границы.

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