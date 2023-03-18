В Казахстане объявлен день тишины в преддверии парламентских выборов

CentralAsia (KZ) - В Казахстане 18 марта объявлен день тишины в преддверии выборов депутатов Мажилиса и маслихатов.

Любая агитационная деятельность в этот день влечет за собой последствия для кандидатов или избирательного объединения, в интересах которого она проводится.

Предвыборная агитация стартовала 18 февраля в 18:00 и продолжалась до 00:00 часов 18 марта.

Выборы в Мажилис и маслихаты проведут в один день — 19 марта. К выборам допустили 7 политических партий. При этом по одномандатным округам в Казахстане выдвинуто 609 кандидатов, 525 из них - самовыдвиженцы. По данным ЦИК, проголосовать на выборах депутатов Мажилиса смогут 12 млн 32 тыс. 550 человек.

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