Великобритания готова помочь Казахстану в поиске путей для экспорта нефти и газа

CentralAsia (KZ) - Великобритания готова помочь Казахстану в поиске альтернативных путей для экспорта нефти и газа, а также обещает инвестировать в страну. Об этом заявил министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли.

«У меня была возможность обсудить [с казахстанской стороной] перебои поступления казахстанской нефти и газа. И мы говорили о том, что может сделать Великобритания для того, чтобы помочь в поддержании проекта «Среднего коридора», чтобы найти альтернативные пути для экспорта казахстанских продуктов, будь то нефть и газ или что-то другое», - заявил Клеверли в ходе брифинга для журналистов.

Он заверил, что британская сторона продолжит совместную работу с правительством Казахстана в изучении способов защиты и диверсификации казахстанской экономики.

«Это в наших интересах, чтобы у Казахстана был ряд вариантов работ со своими международными партнерами», - подчеркнул Клеверли.

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