ОИК направит ученых в Афганистан для обсуждения образования женщин и работы с талибами

CentralAsia (CA) - Поскольку женское образование продолжает сильно страдать в Афганистане при режиме талибов, Организация исламского сотрудничества (ОИС) готова направить в страну группу ученых для обсуждения права женщин на образование и работу с талибами, сообщает TOLOnews.

Генеральный секретарь Организации исламского сотрудничества Хисейн Брахим Таха объявил состав группы ученых в первый день встречи ОИС в Мавритании 16 марта.

Он сказал, что ОИК будет продолжать выражать озабоченность по поводу обучения афганских женщин и девочек талибам, а также направит расширенную группу ученых в Афганистан для диалога по соответствующим аспектам. С тех пор, как талибы взяли под свой контроль Афганистан в августе 2021 года, положение женщин в стране только ухудшилось. Женщинам в стране запрещено занимать руководящие должности, и им не разрешается путешествовать без сопровождения мужчины-компаньона.

Почти 40 стран направили своих представителей на 49-е заседание ОИК, которое прошло в Мавритании 16 и 17 марта, сообщает TOLOnews. Однако представитель режима талибов Забиулла Муджахид опроверг утверждения о несправедливом обращении с женщинами в стране и сказал: «Мы пытаемся решить наши проблемы в области образования и занятости с точки зрения проблем женщин. требует времени. Проблема будет решена в ближайшее время», — сообщает TOLOnews.

Талибы обещали открыть все школы 23 марта 2022 года, но в этот день в очередной раз закрыли общеобразовательные учреждения для девочек. До сих пор нет информации о том, когда и откроются ли эти школы, или же запрет действует бессрочно.

Между тем, неправительственная организация «Спасите детей» заявила в своем недавнем отчете, что более 3 млн девочек, которые ранее были зачислены в среднюю школу, были лишены права на «образование после захвата «Талибаном». «Спасение детей» призвало отменить запрет для девочек, чтобы иметь полный доступ к образованию, когда школы вернутся 21 марта.

«Афганистан — единственная страна в мире, в которой девочкам старше шестого класса запрещено получать образование, однако девочки здесь стремятся к лучшему будущему и знают, что лучший путь к успеху лежит через школу», — сказал исполняющий обязанности директора организации «Спасите детей» в Афганистане. В отчете цитируются слова Оливье Франки: «Когда их образование прерывается, они сталкиваются с повышенным риском раннего брака, насилия, жестокого обращения и других форм эксплуатации».

Студентки выразили обеспокоенность по поводу своего неопределенного будущего и призвали Исламский Эмират вновь открыть школы для девочек в новом учебном году. «Все девочки в стране хотят, чтобы двери школ были вновь открыты, поскольку до начала учебного года остается всего одна неделя», — сказала ученица Нагина.

Талибы захватили Афганистан в августе 2021 года и ввели политику, жестко ограничивающую основные права, особенно женщин и девочек, уволили всех женщин с руководящих должностей на государственной службе и запретили девочкам в большинстве провинций посещать среднюю школу.

Талибы также применяли широкую цензуру, ограничивая критические репортажи, задерживали и избивали журналистов. Силы «Талибана» совершали убийства из мести и насильственные исчезновения бывших правительственных чиновников и сотрудников службы безопасности. пишет издание.