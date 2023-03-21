Джо Байден хочет поговорить с Си Цзиньпином, но телефонный разговор пока не запланирован, - Белый дом

CentralAsia (CA) - Президент США Джо Байден очень хочет поговорить с председателем Китая Си Цзиньпином. Об этом CNN заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

По его словам, телефонный звонок пока не запланирован. Байден заинтересован в поддержании открытых линий связи между Вашингтоном и Пекином. Он также положительно высказался о переговорах Байдена и Си Цзиньпина на Бали в 2022 году и заявил, что американский президент хочет продолжить коммуникацию. Беседа двух лидеров по телефону состоится «в подходящее время», заверил Кирби.

Кирби заявил, что в США «очень, очень внимательно» наблюдают за встречей Си Цзиньпина с российским президентом Владимиром Путиным, поскольку американские высшие должностные лица озабочены любыми возможными призывами к прекращению огня на Украине. «Прекращение огня прямо сейчас <...> даст господину Путину больше времени для оснащения, переподготовки и возобновления операций в выбранных им месте и времени», - пояснил Кирби.