Туркменистан и Катар подписали 7 документов о сотрудничестве

- Туркменистан, политика
- 15:12, 21 марта 2023
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CentralAsia (TM) - Пакет из 7 документов пополнил договорно-правовую базу Туркменистана и Государства Катар. Они были подписаны по итогам состоявшихся 20 марта 2023 года в Дохе переговоров президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова и эмира Катара шейха Тамима бин Хамада Аль Тани.
Как сообщает Государственное информационное агентство Туркменистана, в присутствии глав государств были подписаны:
Меморандум о взаимопонимании между Правительством Туркменистана и Правительством Государства Катар в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
Меморандум о взаимопонимании между Генеральной прокуратурой Туркменистана и Государственной прокуратурой Государства Катар в сфере прокуратуры;
Меморандум о взаимопонимании между Правительством Туркменистана и Правительством Государства Катар в области молодежи;
Программа сотрудничества на 2023-2024 годы в области спорта между Государственным комитетом Туркменистана по спорту и Министерством культуры и спорта Государства Катар;
Соглашение между Правительством Туркменистана и Правительством Государства Катар о поощрении и взаимной защите инвестиций;
Меморандум о взаимопонимании между Министерством труда и социальной защиты населения Туркменистана и Министерством труда Государства Катар по сотрудничеству;
Соглашение между Правительством Туркменистана и Правительством Государства Катар об отмене визовых требований для владельцев дипломатических и служебных паспортов.
Президент Сердар Бердымухамедов прибыл в Катар с государственным визитом.