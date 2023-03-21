Туркменистан и Катар подписали 7 документов о сотрудничестве

Сердара Тамим бин Хамада Аль Тани и Сердар Бердымухамедов (справа)

CentralAsia (TM) - Пакет из 7 документов пополнил договорно-правовую базу Туркменистана и Государства Катар. Они были подписаны по итогам состоявшихся 20 марта 2023 года в Дохе переговоров президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова и эмира Катара шейха Тамима бин Хамада Аль Тани.

Как сообщает Государственное информационное агентство Туркменистана, в присутствии глав государств были подписаны:

Меморандум о взаимопонимании между Правительством Туркменистана и Правительством Государства Катар в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

Меморандум о взаимопонимании между Генеральной прокуратурой Туркменистана и Государственной прокуратурой Государства Катар в сфере прокуратуры;

Меморандум о взаимопонимании между Правительством Туркменистана и Правительством Государства Катар в области молодежи;

Программа сотрудничества на 2023-2024 годы в области спорта между Государственным комитетом Туркменистана по спорту и Министерством культуры и спорта Государства Катар;

Соглашение между Правительством Туркменистана и Правительством Государства Катар о поощрении и взаимной защите инвестиций;

Меморандум о взаимопонимании между Министерством труда и социальной защиты населения Туркменистана и Министерством труда Государства Катар по сотрудничеству;

Соглашение между Правительством Туркменистана и Правительством Государства Катар об отмене визовых требований для владельцев дипломатических и служебных паспортов.

Президент Сердар Бердымухамедов прибыл в Катар с государственным визитом.