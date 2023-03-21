экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Туркменистан и Катар подписали 7 документов о сотрудничестве
Сердара Тамим бин Хамада Аль Тани и Сердар Бердымухамедов (справа)
Сердара Тамим бин Хамада Аль Тани и Сердар Бердымухамедов (справа)

CentralAsia (TM) -  Пакет из 7 документов пополнил договорно-правовую базу Туркменистана и Государства Катар. Они были подписаны по итогам состоявшихся 20 марта 2023 года в Дохе переговоров президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова и эмира Катара шейха Тамима бин Хамада Аль Тани.

Как сообщает Государственное информационное агентство Туркменистана, в присутствии глав государств были подписаны:

Меморандум о взаимопонимании между Правительством Туркменистана и Правительством Государства Катар в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

Меморандум о взаимопонимании между Генеральной прокуратурой Туркменистана и Государственной прокуратурой Государства Катар в сфере прокуратуры;

Меморандум о взаимопонимании между Правительством Туркменистана и Правительством Государства Катар в области молодежи;

Программа сотрудничества на 2023-2024 годы в области спорта между Государственным комитетом Туркменистана по спорту и Министерством культуры и спорта Государства Катар;

Соглашение между Правительством Туркменистана и Правительством Государства Катар о поощрении и взаимной защите инвестиций;

Меморандум о взаимопонимании между Министерством труда и социальной защиты населения Туркменистана и Министерством труда Государства Катар по сотрудничеству;

Соглашение между Правительством Туркменистана и Правительством Государства Катар об отмене визовых требований для владельцев дипломатических и служебных паспортов.

Президент Сердар Бердымухамедов прибыл в Катар с государственным визитом.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2023.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com