Полиция задержала 40 человек, участвовавших в массовой драке мигрантов из Узбекистана и Таджикистана в Москве

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CentralAsia (CA) - Полиция задержала 40 человек, участвовавших в массовой драке мигрантов из Узбекистана и Таджикистана в Москве, сообщает корреспондент Podrobno.uz со ссылкой на данные Агентства по внешней трудовой миграции РУз.

Напомним, что рано утром 18 марта рабочие жилого комплекса «Остров» в Москве устроили массовую драку с арматурой и молотками. Строители не поделили время посещения столовой между собой. Граждане Узбекистана непременно хотели есть до своих коллег из Таджикистана, которые хотели того же.

На место происшествия выехали сотрудники консульского отдела посольства Узбекистана в Москве и представительства Агентства по внешней трудовой миграции, которые убедились, что строительные работы на объекте временно прекращены, а место проживания рабочих и территория находятся под охраной полиции.

В ходе расследования выяснилось, что причиной драки стало недоразумение во время ожидания в очереди на кухне. Спор перерос в массовую драку с участием 50-60 граждан.

В результате оперативных действий прибывших на место сотрудников органов внутренних дел около 40 мигрантов были задержаны и доставлены в ОВД для выяснения ситуации.

«По имеющейся информации, задержанные были отпущены после допроса и написания объяснительной. Среди тяжелораненых граждан Узбекистана нет. В ближайшие дни представители узбекской стороны планируют провести встречу с руководством строительной компании для выяснения ситуации», – подчеркнули в Агентстве.