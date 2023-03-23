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Кыргызстан и Таджикистан обсудили добрососедские отношения в приграничных районах

CentralAsia (TJ) -  На контрольно-пропускном пункте «Кызыл Бел» Кыргызстана прошла встреча кыргызских и таджикских рабочих групп под руководством председателей Баткенской и Согдийской областей Абдукарима Алимбаева и Раджаббоя Ахмадзода, сообщает «Азия Плюс» со ссылкой на администрацию Согда.

Было отмечено, что Кыргызстан и Таджикистан решают вопросы совместных границ в рамках дипломатических и добрососедских отношений, и стараются наладить мирную жизнь жителей приграничных территорий.

Председателям приграничных городов и районов Исфара, Бободжон Гафуров, Баткен и Лейлек, участвовавших на встрече, было поручено продолжать разъяснительные работы среди населения, чтобы местные жители не верили непроверенным и провокационным сообщениям и соблюдали добрососедские отношения.

На встрече глав Баткена и Согда также были обсуждены вопросы водо- и землепользования. Что именно решалось по этим вопросам, не сообщается.

Стороны подчеркнули, что вопросам обеспечения мирной жизни приграничных жителей, укреплению дружбы и защиты стабильности на границе впредь будет уделено особое внимание.

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