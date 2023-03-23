Власти Индии аннулировали лицензию фармкомпании Marion Biotech, причастной к смерти детей в Узбекистане

CentralAsia (UZ) - Лицензия на производство фармацевтической компании Marion Biotech из Нойды была аннулирована властями индийского штата Уттар-Прадеш. Теперь компания не сможет производить сиропы. Следствие установило, что образцы препаратов Marion Biotech были «фальсифицированными» и не соответствовали стандартам качества. Дело возбуждено по трём статьям Уголовного кодекса, сообщает издание Press Trust of India.

«Действие лицензии фирмы было приостановлено с января, после чего было начато детальное расследование. Теперь лицензия фирмы была аннулирована управлением по контролю за лекарствами штата Уттар-Прадеш. Фирма больше не может производить сироп», – сказал правительственный чиновник в среду, 22 марта.

По данным издания, 3 марта полиция арестовала трех сотрудников Marion Biotech, а двум директорам фирмы было выдано уведомление о подозрении после того, как против всех них было возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что 3 марта полиция Индии арестовала 3 высокопоставленных сотрудников фармацевтической компании Marion Biotech. Тесты, проведенные индийской государственной лабораторией по тестированию лекарств Marion Biotech, показали, что состав 22 образцов было «нарушен и сфальсифицирован». По словам старшего офицера полиции Рама Бадана Сингха, были арестованы производственный директор Marion Biotech и 2 химика. Два других директора находятся «за пределами страны и будут арестованы, как только вернутся в Индию».

Как передает Press Trust of India, иск был подан по статьям 274 (фальсификация лекарств), 275 (продажа фальсифицированных лекарств) и 276 (продажа лекарств в качестве другого лекарства или медицинского препарата) Уголовного кодекса Индии, а также по разделу 17 (лекарства с неправильной маркировкой) и связанным с этим нарушениям закона о лекарствах и косметике 1940 года.

Следствие также установило, что образцы препаратов Marion Biotech были «фальсифицированными» и не соответствовали соответствующим стандартам качества. Все проверки проводились в государственной лаборатории.

Напомним, в Узбекистане в декабре 2022 года 19 детей умерли, принимая сироп от кашля «ДОК-1 МАКС» производства Marion Biotech в Узбекистане. После этого производственный процесс на заводе компании Marion Biotech был остановлен.

По данным Минздрава, в составе препаратов «ДОК-1 МАКС» и «Амбронол» производства компании Marion Biotech вместо пропиленгликоля или вместе с ним обнаружены вещества этиленгликоль (ЭГ) и диэтиленгликоль (ДЭГ). Эти вещества высокотоксичны и используются в качестве растворителей в промышленности.

В январе 2023 года ВОЗ подтвердила, что «Сироп от кашля Амбронол» и «Сироп Док-1 МАКС» производства индийской компании Marion Biotech содержат токсичные вещества ДЭГ и ЭГ, и все участники цепочки поставок лекарств призвали заинтересованные стороны принять немедленные меры по координации.

ВОЗ предупредила, что эти вещества могут быть смертельными даже в небольших количествах и что их нельзя использовать в медицине.