Узбекистан и Афганистан обсудили канал Коштепа, торговлю, транспорт и права женщин

CentralAsia (UZ) - Афганистан готов реализовать проект строительства канала Коштепа из реки Амударьи «на основе взаимопонимания с Узбекистаном». Об этом заявил и. о. заместителя премьер-министра временного правительства Афганистана мулла Абдул Гани Барадар на встрече со специальным представителем президента Узбекистана по внешней политике Абдулазизом Камиловым в Кабуле 22 марта. Детали приводятся в Twitter Абдул Гани Барадара.

В сообщении говорится, что Узбекистан «выразил готовность работать совместно с техническими командами [Афганистана] в целях повышения эффективности проекта строительства канала Коштепа наряду с другими инфраструктурными проектами».

В сообщении от имени Абдул Гани Барадара также отмечается право Афганистана на воду из реки Амударьи «в соответствии с международными нормами и с полным учётом привилегий и прав Афганистана».

Заместитель главы правительства Афганистана «заверил узбекскую сторону, что завершение проекта канала Коштепа укрепит двусторонние отношения между двумя соседними странами». Проект в сообщении называется «жизненно важным».

В сообщении пресс-службы МИД Узбекистана говорится, что делегация во главе с Абдулазизом Камиловым также встречалась с и. о. министра иностранных дел Амирханом Муттаки, и. о. министра обороны муллой Якубом Моджахедом и другими членами временного правительства и представителями экономических структур Афганистана.

На переговорах обсуждались вопросы расширения двусторонних торгово-экономических связей, увеличения объёмов перевозки различных грузов, в том числе транзитных, через территорию Афганистана. Особое внимание было уделено вопросам сотрудничества в водно-энергетической сфере, говорится в сообщении.

Отдельно рассмотрены вопросы реализации важных транспортно-энергетических проектов, в частности, строительства железной дороги «Термез — Мазари-Шариф — Кабул — Пешавар», и прокладки линии электропередач по маршруту «Сурхан — Пули Хумри».

«Стороны подчеркнули необходимость скорейшего перехода к практической фазе работ и подтвердили готовность к продолжению конструктивного диалога по всем вопросам двусторонней повестки», — отмечается в сообщении.

«Во время переговоров была отмечена необходимость соблюдения и защиты прав женщин, обеспечения доступа девочек к образованию в Афганистане, а также подготовки афганских кадров на базе Образовательного центра в Термезе», — сообщили в МИД Узбекистана.

Официальный представитель МИД Афганистана Абдул Кахар Балхи рассказал, что на переговорах Абдулазиза Камилова с Амирханом Муттаки «всесторонне обсуждались вопросы сотрудничества стран в политической, торговой, экономической, сельскохозяйственной и других сферах».

Цитируя Абдулазиза Камилова, он сообщил, что Узбекистан готов поделиться с Афганистаном техническими консультациями в области сельского и водного хозяйства и увеличить уровень двусторонней торговли до 1 млрд долларов США.

В Twitter Министерства обороны Афганистана сообщается, что на переговорах обсуждались «вопросы границы, безопасности и другие связанные темы»