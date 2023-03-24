Казахстан введет систему мониторинга для предотвращения обхода санкций против России, - Eurasianet

CentralAsia (KZ) - С 1 апреля Казахстан запустит онлайн-систему, которая будет отслеживать все товары, пересекающие границу республики. С помощью этого нововведения Казахстан хочет продемонстрировать, что страна соблюдает введенные странами Запада ограничения против России, сообщает Eurasianet.org со ссылкой на высокопоставленного казахского чиновника

«Наше правительство неоднократно и очень четко заявляло, что Казахстан не вводит никаких санкций и ограничений в торговле с Россией. Однако он не позволит обходить западные санкции и не станет площадкой для такого обхода. Мы понимаем все риски, связанные со вторичными санкциями, поэтому внимательно следим за нашей взаимной торговлей со всеми партнерами»,— сказал источник издания.

Казахстан входит вместе с Россией в Евразийский экономический союз, внутри которого товары перемещаются без таможенного контроля. Источник Financial Times в правительстве Казахстана заявил, что новая система позволит отслеживать всю цепочку движения товаров через границу республики в режиме реального времени.

В июне 2022 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что Астана не собирается нарушать санкции Запада в отношении России при взаимодействии с ней. В декабре того же года МИД Казахстана признал негативное влияние санкций в отношении России на экономику страны.

Россия остается крупнейшим торговым партнером Казахстана. Его экспорт в 2022 году вырос на четверть, до $8,8 млрд, сообщает Reuters. Рост торговли настолько значительный, что казахстанская таможня перегружена, сообщили источники. По информации агентства, в последние недели российские компании более активно просят своих казахстанских партнеров помочь с обходом западных санкций и импортом необходимых товаров.

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