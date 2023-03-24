В Иране произошло землетрясение магнитудой 5,6, толчки осушались в Турции и Азербайджане
- Азия и мир, общество
- 11:45, 24 марта 2023
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CentralAsia (CA) - В Иране произошло землетрясение магнитудой 5,6, толчки осушались в Турции и Азербайджане. Об этом сообщает 24 марта управление по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD), передает Sondakika.
По его данным, эпицентр стихии располагался в 35 км к югу от иранского города Хой (население около 175 тыс. человек). Очаг землетрясения залегал на глубине 7 км.
Информации о пострадавших и разрушениях пока не поступало.
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