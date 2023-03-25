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В результате авиаударов США в Сирии погибли 19 человек

CentralAsia (CA) -  В результате ударов США по проиранским целям в Сирии погибло 19 человек, сообщает Reuters со ссылкой на Сирийскую обсерваторию по правам человека. По ее данным, было убито трое сирийских военнослужащих, 11 сирийских проправительственных ополченцев и пять боевиков.

23 марта беспилотник атаковал базу коалиции в провинции Хасака на северо-востоке Сирии. По информации Пентагона, погиб один военнослужащий, еще шесть человек получили ранения. В ответ США нанесли авиаудары по связанным с Корпусом стражей исламской революции формированиям в Сирии.

После этого 24 марта ракетному обстрелу подверглась база США Green Village, расположенная на газовом месторождении Аль-Омар на северо-востоке Сирии, никто не пострадал. Президент США Джо Байден заверил, что не ищет конфликта с Тегераном.

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