Талибы рассказали о первом официальном визите в Таджикистан

флаг "Талибана"

CentralAsia (TJ) - Делегация радикального движения «Талибан» впервые официально посетила Таджикистан после захвата власти в Афганистане в августе 2021 года. Об этом на своей странице в сети Twitter сообщил официальный представитель министерства иностранных дел (МИД) в правительстве талибов Абдул-Кахар Балхи.

По его словам, делегацию возглавил Мохаммад-Муса Амири, глава административно-финансового департамента МИДа талибов.

Представители радикального движения посетили административный центр Горно-Бадахшанской автономной области (ГБАО) Таджикистана, где ознакомились с работой консульства Афганистана и оценили его потребности в ремонте. Здание консульства пострадало в результате схода снежной лавины в середине марта.

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