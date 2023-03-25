С начала года в Узбекистане и соседних с ним странах зафиксировали более 250 землетрясений, - сейсмологи

CentralAsia (UZ) - С начала 2023 года в Узбекистане и на граничащим с ним территориях соседних стран было зарегистрировано более 250 землетрясений магнитудой от 2,8 до 6,8. Такие данные Республиканского центра сейсмопрогностического мониторинга МЧС РУз были озвучены на брифинге в Агентстве информации и массовых коммуникаций, передает «Газета.uz».

Частые землетрясения являются естественным явлением для Узбекистана, поскольку он географически расположен в Средиземноморско-Азиатском сейсмическом поясе, отметили специалисты.

Ранее сообщалось, что каждый день на территории Узбекистана происходят десятки землетрясений, но люди их не ощущают — толчки фиксирует только специальная аппаратура.

С 1900 года до настоящего времени на территории нынешнего Узбекистана произошло более 60 сильных и разрушительных землетрясений — магнитудой более 5.

За последние же 10 лет в стране наблюдалось 6 землетрясений силой 6−8 баллов. В их результате погибло 16 человек, пострадало 54, экономический ущерб оценён в 84 млрд сумов.

Наибольшее число жертв — 13 — было при землетрясении магнитудой 6,5−7 20 июля 2011 года с эпицентром в Кыргызстане. «Газета.uz» писала, что тогда в некоторых населённых пунктах Ферганской области были разрушены отдельные старые жилые постройки. Сообщалось об оказании первичной помощи 86 пострадавших и госпитализации 35 человек. В Ферганской и Андижанской областях, а также в Ташкенте интенсивность того землетрясения составила 5 баллов, в Наманганской области — 4. В эпицентре сила толчков составила 8 баллов.

Сильными также были Туябугузское землетрясение 2013 года (7 баллов), Маржанбулакское 2013 года (8 баллов), Китабское и Бахмальское — 2016 и 2017 годы (7 баллов), а также Байсунское 2022 года (6 баллов).

21 и 23 марта жители Узбекистана ощущали землетрясения с эпицентром в Афганистане и Таджикистане. В Ташкенте их сила составила 5 баллов.