Россия разместит в Белоруссии тактическое ядерное оружие, - Путин

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CentralAsia (CA) - Москва и Минск договорились разместить тактическое ядерное оружие на территории Белоруссии, заявил Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину на телеканале "Россия 24", сообщает РИА Новости.

"С 3 апреля приступаем к обучению экипажей. И 1 июля заканчиваем строительство специального хранилища для тактического ядерного оружия на территории Белоруссии", - сказал российский президент.

Он подчеркнул, что Россия уже помогла Белоруссии переоборудовать самолеты. Кроме того, Минску передали ракетный комплекс "Искандер". Путин отметил, что размещать оружие будут без нарушения обязательств по ДНЯО.

По его словам, поводом для такого шага послужило заявление Великобритании о поставках Украине боеприпасов с обедненным ураном. При этом Путин отметил, что Белоруссия давно просила разместить у себя на территории российское ядерное оружие. Он добавил, что Москва делает то, чем Соединенные Штаты занимаются десятилетиями.

"Мы не передаем. И США своим союзникам не передают. Мы в принципе делаем все то же самое, что они делали десятилетие. Они имеют в определенных странах союзников и готовят их носители, их же готовят экипажи. Мы то же самое собираемся делать. Именно об этом Александр Григорьевич (Лукашенко) и попросил", - сказал Путин.