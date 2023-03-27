Талибы заявили о причастности к теракту против губернатора Балха граждан Таджикистана

Мохаммад-Давуд Музаммил

CentralAsia (TJ) - Главное управление разведки пришедшего к власти в Афганистане радикального движения «Талибан» утверждает, что к теракту, в результате которого 9 марта погиб губернатор афганской провинции Балх, причастны граждане Таджикистана. Об этом передает ТАСС со ссылкой на сообщение, размещенном в понедельник на странице ведомства в Twitter.

«В провинции Фарьяб была проведена операция, в результате которой были арестованы все члены группировки, причастные к нападению на губернатора провинции Балх <...> В ходе указанной операции было доказано, что члены группировки - граждане Таджикистана и недавно были направлены в Афганистан для совершения указанного нападения», - отмечается в сообщении.

Также, по данным разведки движения талибов, в ходе другой операции силовиков, проведенной в провинции Балх, были ликвидированы трое членов организации «Исламское государство», входящих в число руководства «ИГ-Хорасан».

В марте этого года губернатор афганской провинции Балх погиб в результате взрыва, устроенного в офисе администрации террористом-смертником. Ответственность за теракт взяло на себя ИГ.

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