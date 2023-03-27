Число поврежденных землетрясением домов на севере Таджикистана достигло 328

CentralAsia (TJ) - На территории Горно-Матчинского района Согдийской области Таджикистана в результате землетрясения на прошлой неделе было повреждено 318 домов, из которых четыре - полностью разрушены, частичное повреждение получили 53 дома, сообщила «Азия-Плюс» начальник пресс-центра комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне при правительстве Таджикистана Умеда Юсуфи.

Из общего числа поврежденных построек больше всего в селе Палдорак - 165 объектов, именно здесь полностью были разрушены четыре дома, еще 37 - получили частичное повреждение и 124 постройки - легкие повреждения.

Согласно выводам Комиссии по чрезвычайным ситуациям, поврежденные жилые дома и вспомогательные сооружения были построены без соблюдения строительных правил и норм, сообщает КЧС.

«Все повреждённые постройки расположены на полуравнинах и холмах и не имели фундамента. Их стены и древесина были изношены, и их срок службы истек», - сказала Умеда Юсуфи.

По ее словам, в результате ЧС получили ранения три человека, погибло 18 голов крупного рогатого скота и 27 голов мелкого.

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Ранее пострадавшие от землетрясения в Горно-Матчинском районе получили помощь от жителей Матчинского района Согда.

23 марта 2023 года на территории Таджикистана было зарегистрировано два землетрясения. Первое произошло в 1:07 по местному времени. Эпицентр землетрясения был зарегистрирован в 6-7 км от села Палдорак, сельского джамоата Лангар Горно-Мастчинского района Согдийской области.

Сила толчков в эпицентре составила 5-6 баллов, в Раштском районе 4-5 балла, городе Душанбе 3-4 балла.

Второе землетрясение было зафиксировано на глубине 40 км в 07:53 по местному времени, сила толчков в этот раз составила 4,8 баллов. В городе Душанбе сила толчков составила 1-2 балла, в Раштском районе 2 балла.

В тот же день была создана республиканская комиссия под руководством премьер-министра страны Кохира Расулзода.

Между тем, в Раштском районе, где также землетрясение оставило свои последствия, комиссией было рассмотрено и оценено 68 жилых дома, из них только в 32 были выявлены легкие повреждения. В Нурабаде в результате землетрясения 23 марта пострадили 17 фермерских хозяйств. Также были другие постройки и дома, где со стен сошла штукатурка и образовались небольшие трещины.

Как отметила Умеда Юсуфи, всем пострадавшим от стихии жителям страны правительством была оказана продовольственная помощь в виде муки, мяса, масла, риса, макарон, овощей, а также в виде стройматериалов для восстановления повреждённых объектов.

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