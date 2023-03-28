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Впервые мусульманин возглавит Кабмин Шотландии 

CentralAsia (CA) -  Новым лидером правящей в Шотландии Национальной партии был избран 37-летний сын иммигрантов из Пакистана Хамза Юсаф.

На посту первого министра [глава Кабмина] Шотландии, который Юсаф автоматически займёт, он станет первым представителем некоренного населения и первым мусульманином с момента учреждения этой должности 24 года назад.

Парламент Шотландии накануне проводил Николу Стерджен после её последней речи в должности первого министра, которую она занимала с 2014 года.

Национальная партия выступает за отделение Шотландии от Великобритании.

Премьер-министром Великобритании является Риши Сунак, родители которого являются выходцами из Индии.

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