Впервые мусульманин возглавит Кабмин Шотландии
- Азия и мир, политика
- 13:42, 28 марта 2023
- Просмотров: 3888 Кыргызча
CentralAsia (CA) - Новым лидером правящей в Шотландии Национальной партии был избран 37-летний сын иммигрантов из Пакистана Хамза Юсаф.
На посту первого министра [глава Кабмина] Шотландии, который Юсаф автоматически займёт, он станет первым представителем некоренного населения и первым мусульманином с момента учреждения этой должности 24 года назад.
Парламент Шотландии накануне проводил Николу Стерджен после её последней речи в должности первого министра, которую она занимала с 2014 года.
Национальная партия выступает за отделение Шотландии от Великобритании.
Премьер-министром Великобритании является Риши Сунак, родители которого являются выходцами из Индии.
За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.