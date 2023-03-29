ИГИЛ взял на себя ответственность за подрыв смертника возле здания МИД в Кабуле

CentralAsia (CA) - Террористическая группировка «Исламское государство Ирака и Леванта» (ИГИЛ) взяла на себя ответственность за взрыв смертника возле здания министерства иностранных дел в Кабуле 27 марта. Об этом сообщает телеканал TOLOnews со ссылкой на заявление одного из информационных ресурсов ИГИЛ.

По последним данным, в результате самоподрыва смертника погибли шесть человек.

Это уже вторая атака ИГИЛ, совершенная возле здания МИД в этом году. 11 января смертник террористической группировки привел в действие самодельное взрывное устройство, находясь в толпе сотрудников МИД у входа в охраняемый периметр. Тогда погиб 21 человек — сотрудники министерства и охранники из числа боевиков радикального движения «Талибан».

Также, что 9 марта смертник ИГИЛ подорвал себя в администрации северной провинции Балх — в результате был убит назначенный талибами губернатор региона Мохаммад-Давуд Музаммил. Это самый высокопоставленный представитель «Талибана», которого удалось убить террористам после захвата талибами власти в Афганистане в августе 2021 года.

27 марта Главное управление разведки (ГУР) «Талибана» сообщило, что к теракту против губернатора Балха причастны граждане Таджикистана.

«В [северной афганской] провинции Фарьяб была проведена операция, в результате которой были арестованы все члены группировки, причастные к нападению на губернатора провинции Балх <...> В ходе указанной операции было доказано, что члены группировки — граждане Таджикистана и недавно были направлены в Афганистан для совершения указанного нападения», — отмечается в сообщении ГУР талибов.