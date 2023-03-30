Си Цзиньпин заявил, что готовит Китай к войне, - Foreign Affairs

Си Цзиньпин

CentralAsia (CA) - Китайский лидер Си Цзиньпин заявил, что готовится к войне. На ежегодном собрании китайского парламента и его высшего политического консультативного органа в марте Си Цзиньпин затронул тему готовности к войне в четырех отдельных выступлениях, в одном случае попросив своих генералов «осмелиться сражаться», пишет Foreign Affairs на основании нескольких последних речей Си Цзиньпиня.

Его правительство также объявило об увеличении оборонного бюджета Китая на 7,2%, который удвоился за последнее десятилетие, а также о планах сделать страну менее зависимой от иностранного импорта зерна. А в последние месяцы Пекин обнародовал новые законы о военной готовности, новые бомбоубежища в городах через пролив от Тайваня и новые офисы «Мобилизации национальной обороны» по всей стране.

Пока рано говорить наверняка, что означают эти события. Конфликт не является неизбежным. Но что-то изменилось в Пекине, что политики и бизнес-лидеры во всем мире не могут игнорировать. Если Си скажет, что готовится к войне, было бы глупо не поверить ему на слово.

Среди других признаков, которые подтверждают «готовность Китая к войне», издание указывает, что 1 марта в журнале Коммунистической партии Китая было опубликовано эссе под названием «Под руководством Си Цзиньпина в укреплении армии мы победоносно будем продвигаться вперед». В статье содержались призывы к необходимости ускорения реформ, направленных на модернизацию китайских вооруженных сил за счет частных компаний и гражданских учреждений, уточняет издание.

Еще до публикации эссе были признаки того, что китайские лидеры могли планировать возможный конфликт. В декабре Пекин обнародовал новый закон, который позволит Народно-освободительной армии (НОАК) более легко задействовать свои резервные силы и институционализировать систему пополнения боевых частей в случае войны. Такие меры, как отмечают аналитики Лайл Гольдштейн и Натан Вехтер, предполагают, что Си, возможно, извлек уроки о военной мобилизации из неудач российского президента Владимира Путина в Украине.

Закон о военных резервистах — не единственное правовое изменение, намекающее на приготовления Пекина. В феврале высший совещательный орган Всекитайского собрания народных представителей принял Решение о корректировке применения некоторых положений Уголовно-процессуального закона [китайского] к вооруженным силам в военное время, которое, по данным государственной газеты «Жэньминь жибао», дает Центральному Военная комиссия имеет право корректировать правовые положения, включая «юрисдикцию, защиту и представительство, принудительные меры, ведение дела, расследование, судебное преследование, суд и исполнение приговоров». Хотя невозможно предсказать, как будет использовано это решение, оно может стать оружием против лиц, выступающих против захвата Тайваня. НОАК также может использовать его для утверждения своей юрисдикции над потенциально оккупированной территорией, такой как Тайвань. Или Пекин может использовать его, чтобы заставить китайских граждан поддерживать его решения во время войны.

С декабря правительство Китая также открыло множество офисов мобилизации национальной обороны — или центров набора — по всей стране, в том числе в Пекине, Фуцзянь, Хубэй, Хунань, Внутренняя Монголия, Шаньдун, Шанхай, Сычуань, Тибет и Ухань. В то же время города в провинции Фуцзянь, расположенной через пролив от Тайваня, начали строительство или модернизацию бомбоубежищ и как минимум одного «госпиталя скорой помощи военного времени», как сообщают китайские государственные СМИ. В марте Фуцзянь и несколько городов провинции начали блокировать доступ зарубежных IP-адресов к правительственным веб-сайтам, возможно, чтобы помешать отслеживанию подготовки Китая к войне.

Также на встречах, состоящих из двух сессий, уходящий премьер-министр Ли Кэцян объявил о военном бюджете в размере 1,55 трлн юаней (примерно 224,8 млрд долларов) на 2023 год, что на 7,2% больше, чем в прошлом году. Ли также призвал к усиленной «подготовке к войне». Западные эксперты давно считают, что Китай занижает свои расходы на оборону. Например, в 2021 году Пекин заявил, что потратил на оборону 209 млрд долларов, но Стокгольмский международный институт исследования проблем мира назвал реальную цифру в 293,4 млрд долларов. Даже официальная цифра Китая превышает военные расходы всех союзников США по Тихоокеанскому договору вместе взятых (Австралия, Япония, Филиппины, Южная Корея и Таиланд), и можно с уверенностью сказать, что Китай тратит значительно больше, чем говорит.

Но, что неудивительно, самые показательные моменты этих двух встреч касались самого Си. Всего китайский лидер выступил с четырьмя речами: одну перед делегатами Китайского народного политического консультативного совещания, две перед Всекитайским собранием народных представителей и одну перед военными и военизированными лидерами. В них он описал безрадостную геополитическую картину, назвал Соединенные Штаты противником Китая, призвал частный бизнес служить военным и стратегическим целям Китая и повторил, что считает объединение Тайваня и материка жизненно важным для успеха его политики, чтобы добиться «великого омоложения китайского этноса».

В своей первой речи 6 марта Си, казалось, готовил промышленную базу Китая к борьбе и конфликтам. « В предстоящий период риски и вызовы, с которыми мы сталкиваемся, будут только увеличиваться и становиться более серьезными», — предупредил он. «Только когда все люди думают в одном месте, усердно работают в одном месте, помогают друг другу в одной лодке, объединяются как один, осмеливаются сражаться и умеют сражаться, они могут продолжать одерживать новые и большие победы». Чтобы помочь КПК добиться этих «великих побед», он пообещал «правильно направлять» частный бизнес к инвестированию в проекты, которым государство уделяет приоритетное внимание.

Си также прямо обрушился на Соединенные Штаты в своем выступлении, нарушив свою практику не называть Вашингтон противником, кроме как в историческом контексте. Он назвал Соединенные Штаты и их союзников главной причиной текущих проблем Китая. «Западные страны во главе с США осуществили против нас сдерживание со всех сторон, окружение и подавление, что принесло беспрецедентно тяжелые вызовы развитию нашей страны», — сказал он. В то время как администрация президента США Джо Байдена делала упор на «ограждения» и другие средства замедления ухудшения американо-китайских отношений, Пекин явно готовится к новой, более конфронтационной эре.

5 марта Си выступил со второй речью, в которой изложил видение китайской самодостаточности, которое зашло значительно дальше, чем любое из его предыдущих обсуждений этой темы, заявив, что движение Китая к модернизации зависит от преодоления технологической зависимости от иностранных экономик, то есть от Соединенных Штатов и других промышленно-развитых демократий. Си также сказал что он хочет, чтобы Китай перестал полагаться на импорт зерна и промышленных товаров. «Если у нас не будет ни того, ни другого, международный рынок нас не защитит», — заявил Си. Ли, уходящий премьер-министр, подчеркнул тот же момент в своем ежегодном правительственном «отчете о работе» в тот же день, заявив, что Пекин должен «неустанно держать чаши с рисом более чем 1,4 млрд китайцев в своих руках». Китай в настоящее время зависит от импорта более чем на треть своего чистого потребления продуктов питания.

В своем третьем выступлении 8 марта перед представителями НОАК и Народной вооруженной полиции Си заявил, что Китай должен сосредоточить свои инновационные усилия на укреплении национальной обороны и создать сеть национальных резервных сил, которые можно было бы задействовать в военное время. Си также призвал к кампании «Образование в области национальной обороны», чтобы объединить общество вокруг НОАК, вдохновившись Движением двойной поддержки, кампанией коммунистов 1943 года по милитаризации общества в их базовом районе Яньань.

В своей четвертой речи (и первой в качестве президента на третий срок) 13 марта Си объявил, что «суть» его великой кампании омоложения заключается в «объединении родины». Хотя он и намекал на связь между поглощением Тайваня и своей «хваленой» кампанией, направленной, по сути, на то, чтобы снова сделать Китай великим, он редко, если вообще когда-либо, делал это с такой ясностью.

Одна вещь, которая становится ясной спустя десятилетие правления Си, заключается в том, что важно относиться к нему серьезно, чего, к сожалению, не делают многие американские аналитики. Когда Си начал серию агрессивных кампаний против коррупции, частного предпринимательства, финансовых учреждений, а также сектора недвижимости и технологий, многие аналитики предсказывали, что эти кампании будут недолговечными. Но они терпели. То же самое можно сказать и о драконовской политике Си «ноль COVID» в течение трех лет, пока он не был вынужден изменить курс в конце 2022 года.

В настоящее время Си активизирует десятилетнюю кампанию по преодолению экономической и технологической зависимости от демократического мира, возглавляемого США. Он делает это в ожидании новой фазы идеологической и геостратегической «борьбы», как он выражается. Его заявления о подготовке к войне и приравнивание национального омоложения к объединению знаменуют собой новый этап в его кампании политической войны, направленной на запугивание Тайваня. Он явно готов применить силу, чтобы захватить остров. Что остается неясным, так это то, думает ли он, что сможет сделать это, не рискуя неконтролируемой эскалацией в отношениях с Соединенными Штатами.