Монгольская рок-группа The HU выпускает Black Thunder с участием Сержа Танкяна и DL: Stream. ВИДЕО

CentralAsia (MNG) - Трек войдет в грядущую делюкс-версию альбома The HU 2022 года Rumble of Thunder.

Монгольские рокеры The HU объявили, что делюкс-версия их второго альбома 2022 года Rumble of Thunder выйдет 30 июня на лейбле Better Noise Music. В преддверии релиза группа представила новую версию трека «Black Thunder» с участием вокалиста System of a Down Сержа Танкяна и вокалиста Bad Wolves DL.

Новый набор, Rumble of Thunder: Deluxe Album, будет включать четыре акустических исполнения и три недавно записанных сингла с гостевыми выступлениями и переведенным на английский язык вокалом от Tankian и DL, Уильяма Дюваля из Alice in Chains и сольного исполнителя Лауры Перголицци.

