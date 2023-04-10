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Исследовательская группа Всемирного банка работает в аймаке Орхон

CentralAsia (MNG) -  Исследовательская группа Всемирного банка посетила Центр лесной генетики и ресурсов ГП «Эрдэнэт».

В состав группы входили исследователи леса д-р Райнхольд Глаунер, Вактер Кольберт, Д.Дэлгэржаргал, специалист Агентства лесного хозяйства У.Ганбат, старший специалист отдела водного хозяйства И. Наранчимэг, члены проектной группы STREAM Немецкого общества международного сотрудничества Дэн Альтрелл и Ц. Солонго.

Всемирный банк и Министерство окружающей среды и туризма Монголии совместно проведут исследование для сбора и анализа базовой информации в области «Планирование экологических решений, направленных на адаптацию к изменению климата и смягчение его последствий в Монголии».

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