Казахстан и Китай взаимно введут безвизовый режим

CentralAsia (KZ) - Казахстан и Китай взаимно введут безвизовые режимы для своих граждан, говорится в проекте постановления премьер-министра РК Алихана Смаилова.
Взаимное освобождение от визовых требований предусматривается межправительственным соглашением между двумя странами. Подписание соглашения главами внешнеполитических ведомств планируется 18-19 мая в китайском Сиане.
В соответствии с соглашением, казахстанцы могут находиться без визы в Китае, а его граждане – в Казахстане не более 30 дней с момента пересечения границы и 90 дней за 180-дневный период.
«Подписание соглашения даст импульс к укреплению тесного сотрудничества между Республикой Казахстан и Китайской Народной Республикой», – отметили в правительстве РК.
За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Казахстане
Карта распространения