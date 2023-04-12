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Казахстан и Китай взаимно введут безвизовый режим

CentralAsia (KZ) -  Казахстан и Китай взаимно введут безвизовые режимы для своих граждан, говорится в проекте постановления премьер-министра РК Алихана Смаилова.

Взаимное освобождение от визовых требований предусматривается межправительственным соглашением между двумя странами. Подписание соглашения главами внешнеполитических ведомств планируется 18-19 мая в китайском Сиане.

В соответствии с соглашением, казахстанцы могут находиться без визы в Китае, а его граждане – в Казахстане не более 30 дней с момента пересечения границы и 90 дней за 180-дневный период.

«Подписание соглашения даст импульс к укреплению тесного сотрудничества между Республикой Казахстан и Китайской Народной Республикой», – отметили в правительстве РК.

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