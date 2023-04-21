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Россия готова перейти на безвизовый режим с Туркменистаном, - посол РФ
Ашхабад
Ашхабад

CentralAsia (TM) -  Россия готова перейти на безвизовый режим с Туркменистаном, если он выразит такое желание. Об этом в интервью ТАСС сообщил посол РФ в Ашхабаде Александр Блохин.

«Мы готовы либерализовать вопрос визового режима, туризма и т. д. в той степени, в которой будет готов Туркменистан. Я хотел бы подчеркнуть: мы ничего не навязываем Туркменистану. Это его суверенное право регулировать эти отношения, мы уважаем его решения. У нас полная готовность от либерализации до полной отмены, как решит туркменская сторона», - сказал он.

Блохин напомнил, что у Туркмении визовый режим абсолютно со всеми государствами. «Но это уже внутреннее дело каждого государства. Туркменистан придает очень большое значение вопросам безопасности. В этом смысле в наше время это важный приоритет», - добавил Блохин.

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