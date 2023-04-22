Вирус денге в Аргентине унес жизни более 40 человек

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CentralAsia (CA) - Аргентина борется с рекордной вспышкой лихорадки денге [«костоломная лихорадка»], которая унесла жизни более 40 человек и заразила более 60 000 человек, в основном на северо-западе страны, сообщают СМИ.

Инфекция распространяется комарами. Лихорадка денге обычно приводит к резкому повышению температуры, головной боли, миалгии, артралгии и генерализованной лимфаденопатии, после чего возникает сыпь, которая появляется с повторным повышением температуры после афебрильного периода. Могут появиться поражения дыхательных путей, такие как кашель, а также тонзиллит и ринорея. Лихорадка денге может также вызвать потенциально летальную геморрагическую лихорадку с кровотечением и шоком. Диагноз включает серологический анализ и полимеразную цепную реакцию (ПЦР). Лечение симптоматическое и при геморрагической лихорадке денге включает трансфузионную терапию

Последняя крупная вспышка в Аргентине произошла в 2020 году. Министерство здравоохранения говорит, что случаи денге начинают стабилизироваться.

Биологи облучают в лабораториях тысячи самцов комаров, которых позже выпустят, в надежде, что их потомство окажется нежизнеспособным из-за повреждения ДНК. Цель состоит в том, чтобы сделать комаров, подвергшихся воздействию радиации, доминирующим типом, чтобы обуздать распространение лихорадки денге.

В северо-западных провинциях Сальта, Тукуман и Жужуй, недалеко от границ Аргентины с Чили и Боливией, зарегистрировано наибольшее количество смертей.

Министерство здравоохранения Аргентины призвало людей активизировать меры по борьбе с комарами, включая москитные сетки на дверных проемах и окнах, использование репеллентов от насекомых и удаление любых емкостей с водой, которые могут служить местом размножения.