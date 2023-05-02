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В аймаке Баянхонгор начата программа бурения молибден+медь-порфир

CentralAsia (MNG) -  Монгольская фондовая биржа объявила, что Erdene Resources Development Corporation начала дополнительную программу бурения на своем молибденово-медно-порфировом проекте «Зуун Мод», находящемся в 100% собственности, расположенном в 35 км к востоку от золоторудного месторождения Баян-Хөндий в районе Хөндий Эрдсийн Дүүрэг на юго-западе Монголии.

С целью проведения экономических исследований в рамках проекта «Зуун Мод» выполнен большой объем геологоразведочных, металлургических изысканий, инженерных и гидрогеологических работ. Однако эта программа второго квартала не только продолжит вышеуказанные мероприятия, но и проведет дополнительные 4000 метров программы алмазного бурения и обновит необходимые данные для технических исследований.

Erdene Resource Development Corporation — зарегистрированная в Канаде геологоразведочная компания, занимающаяся разведкой цветных и драгоценных металлов и разработкой проектов в Монголии.

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