Met Gala 2023: Самые интересные наряды звезд на балу Института костюма

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- 13:09, 02 мая 2023
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CentralAsia (CA) - Самый большой праздник моды — бал Met Gala ежегодно проходит в первый понедельник мая в Нью-Йорке.
Бал открывает выставку Met Gala 2023 (с 5 мая по 16 июля), которая получила название Karl Lagerfeld: A Line of Beauty — «Карл Лагерфельд: линия красоты».
На ней представлены 150 творений легендарного кутюрье, а публика изучит художественную методологию и стилистический словарь «Кайзера Карла». Лагерфельд, который умер в феврале 2019 года в возрасте 85 лет, на протяжении своей карьеры работал с такими брендами, как Balmain, Patou, Chloe, Fendi и Chanel. Именно его модному наследию посвятили свои наряды звезды мирового масштаба на красной ковровой дорожке:
Дизайнер, модельер Вера Ванг и актриса Лили Коллинз
Актер Джаред Лето в образе кота Карла Лагерфельда
Режиссер Тайка Вайтити и певица Рита Ора
Теннисистка Серена Уильямс и предприниматель Алексис Оганян
Певица Рианна и рэп-исполнитель Asap Rocky
Певица Доджа Кэт в образе кошки Карла Лагерфельда
Модельер Донателла Версаче
Актриса Сальма Хайек
Актриса Пенелопа Крус
Модель и актриса Приянка Чопра и певец Ник Джонас
Певец Кит Урбан и актриса Николь Кидман
Модель Кара Делевинь
Рэп-исполнительница Карди Би
Модель Эмили Ратаковски
Певец Бэд Банни