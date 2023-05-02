Met Gala 2023: Самые интересные наряды звезд на балу Института костюма

CentralAsia (CA) - Самый большой праздник моды — бал Met Gala ежегодно проходит в первый понедельник мая в Нью-Йорке.

Бал открывает выставку Met Gala 2023 (с 5 мая по 16 июля), которая получила название Karl Lagerfeld: A Line of Beauty — «Карл Лагерфельд: линия красоты».

На ней представлены 150 творений легендарного кутюрье, а публика изучит художественную методологию и стилистический словарь «Кайзера Карла». Лагерфельд, который умер в феврале 2019 года в возрасте 85 лет, на протяжении своей карьеры работал с такими брендами, как Balmain, Patou, Chloe, Fendi и Chanel. Именно его модному наследию посвятили свои наряды звезды мирового масштаба на красной ковровой дорожке:

Дизайнер, модельер Вера Ванг и актриса Лили Коллинз

Актер Джаред Лето в образе кота Карла Лагерфельда

Режиссер Тайка Вайтити и певица Рита Ора

Теннисистка Серена Уильямс и предприниматель Алексис Оганян

Певица Рианна и рэп-исполнитель Asap Rocky

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Певица Доджа Кэт в образе кошки Карла Лагерфельда

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Модельер Донателла Версаче

Актриса Сальма Хайек

Актриса Пенелопа Крус

Модель и актриса Приянка Чопра и певец Ник Джонас

Певец Кит Урбан и актриса Николь Кидман

Модель Кара Делевинь

Рэп-исполнительница Карди Би

Модель Эмили Ратаковски

Певец Бэд Банни