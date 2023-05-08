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МФБ будет сотрудничать с Будапештской фондовой биржей

CentralAsia (MNG) -  Монгольская фондовая биржа (МФБ) провела онлайн-встречу с руководством Будапештской фондовой биржи и подписала меморандум о сотрудничестве.

На этой электронной встрече приняли участие Алтай Хангай, генеральный директор Монгольской фондовой биржи, директор Департамента развития бизнеса МФБ Хаш-Эрдэнэ Тордой, и главный операционный директор МФБ Жавхлан Иванов, исполнительный директор Будапештской фондовой биржи Ричард Вех, заместитель исполнительного директора Иштван Мате-Тот, международный аналитик Центрального банка Венгрии Луи Пинтер, и руководители двух организаций подписали меморандум.

Согласно меморандуму, стороны будут обмениваться информацией о рынках капитала двух стран при разработке продуктов для акций, долговых инструментов и инвестиционных фондов, улучшать корпоративное управление, а также сотрудничать в развитии инфраструктуры рынка капитала и совместных продуктов.

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