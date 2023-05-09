экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Монгольская штангистка стала чемпионкой Азии

CentralAsia (MNG) -  Монгольская тяжелоатлетка завоевал три золотые медали на чемпионате Азии.

Ануужин Ганзориг, спортсменка из Монголии, выиграла 3 золотые медали на чемпионате Азии по тяжелой атлетике, проходившем в Чинджу, Южная Корея

Ануужин выступила в весовой категории до 64 кг. В сумме двоеборья она набрала 209 кг, в том числе 93 кг - в толчке и 118 кг - в рывке, в итоге завоевала три золотые медали.

Вслед за ней второе и третье место заняли спортсменки из Таджикистана и Ирана.

источник: Middle Asian News

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Монголии
Карта распространения
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2023.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com