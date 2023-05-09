Монгольская штангистка стала чемпионкой Азии

CentralAsia (MNG) - Монгольская тяжелоатлетка завоевал три золотые медали на чемпионате Азии.

Ануужин Ганзориг, спортсменка из Монголии, выиграла 3 золотые медали на чемпионате Азии по тяжелой атлетике, проходившем в Чинджу, Южная Корея

Ануужин выступила в весовой категории до 64 кг. В сумме двоеборья она набрала 209 кг, в том числе 93 кг - в толчке и 118 кг - в рывке, в итоге завоевала три золотые медали.

Вслед за ней второе и третье место заняли спортсменки из Таджикистана и Ирана.

источник: Middle Asian News

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