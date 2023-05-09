Новый постпред МВФ совершает ознакомительный визит в Монголию

CentralAsia (MNG) - 8 мая министр финансов Жавхлан Болд встретился с новоназначенным постоянным представителем Международного валютного фонда (МВФ) в Монголии Тиграном Погосяном, который прибыл в Монголию с двухнедельным ознакомительным визитом.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями о текущей экономической ситуации в Монголии, активизации сотрудничества между МВФ и Монголией, а также о дальнейшей деятельности.

Срок полномочий постоянного представителя МВФ в Монголии Юн Сок Хена истекает в начале июля этого года, и новый постпред Тигран Погосян будет работать в Монголии в течение трех лет.

Ранее он работал постоянным представителем МВФ в Кыргызстане.

Тигран Погосян — экономист МВФ. Он является получателем грантов и наград от Глобальной сети развития (GDN), Консорциума экономического образования и исследований (EERC), Института Уильяма Дэвидсона при Мичиганском университете (WDI) и Немецкой службы академических обменов (DAAD). В 2007 году Тигран был приглашенным исследователем в исследовательском отделе Deutsche Bundesbank, где занимался анализом взаимосвязи между ценами на недвижимость и стабильностью банков в Германии. В 1999-2003 гг. работал в Управлении денежно-кредитной политики Центрального банка Армении, где занимался разработкой и реализацией программы макроэкономической корректировки (финансового программирования) в качестве специалиста денежно-кредитного сектора. Тигран получил докторскую степень по экономике в CERGE-EI и Гронингенском университете.

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