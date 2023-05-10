Министр образования и науки Монголии принимает участие в EWF

CentralAsia (MNG) - Монгольская делегация во главе с министром образования и науки Энх-Амгаланом Лувсанцэрэном принимает участие во «Всемирном форуме образования», который проходит в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии с 7 по 10 мая.

На Форуме министр образования и науки Энх-Амгалан Лувсанцэрэн выступил с докладом о реформах и политике, проводимой Правительством Монголии в сфере образования.

Общий уровень зачисления в детские сады и школы составляет 90-98% в Монголии, что значительно выше в мире. Таким образом, согласно его презентации, в будущем в центре внимания образовательной политики Монголии будет не доступность, а качественная реформа. Кроме того, министр подчеркнул принцип, которого придерживается правительство Монголии, что школа рядом с домом должна быть лучшей.

Еще одним моментом, который был подчеркнут в презентации министра, была оценка качества преподавания и успеваемости, которая была проведена в городских и сельских школах для определения различий между ними. Эта оценка открыла множество возможностей для улучшения управления школами, улучшения знаний и навыков учителей на рабочем месте и внедрения финансовой системы, основанной на производительности и результатах работы. Самое главное, это обеспечит равные возможности обучения для всех учащихся независимо от их местонахождения с помощью цифровых обучающих платформ.

В кулуарах Форума министр Энх-Амгалан Лувсанцэрэн встретился с министром технического образования, профессионального обучения, занятости и труда Гвинейской Республики, министром высшего образования и научных исследований Ливии и аналитиком знаний в McKinsey, компании Кремниевой долины. В ходе встреч стороны обменялись мнениями о роли образования в устойчивом развитии.

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