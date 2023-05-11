В Оттаве воссоздана канадско-монгольская парламентская группа

CentralAsia (MNG) - 10 мая в Сенате Канады состоялась церемония в связи с воссозданием парламентской группы Канада-Монголия в канадском парламенте.
Канадско-монгольский парламентский совет в парламенте Канады состоит из 18 членов Сената и Палаты общин и возглавляется сенатором г-жой Мишель Одетт.
Парламентская группа Канада-Монголия была впервые создана в канадском парламенте в 2003 году. Сотрудничество между высшими законодательными органами является важной составляющей отношений между Монголией и Канадой и внесло ценный вклад в укрепление общих демократических ценностей двух стран.
В мероприятии приняли участие спикер Сената канадского парламента Джордж Дж. Фьюри, посетивший Монголию с официальным визитом в 2022 году, представители Министерства иностранных дел Канады и другие почетные гости.