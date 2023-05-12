Монголия предложила увеличить число монгольских стипендиатов британской программы Chevening

CentralAsia (MNG) - Министр образования и науки Монголии Энх-Амгалан Лувсанцэрэн встретился с членом парламента Великобритании, министром иностранных дел, по делам Содружества, глобального образования и развития Эндрю Митчеллом и министром образования Джиллиан Киган.

Монгольские студенты участвуют в стипендиальной программе Chevening («Чивнинг») с 1993 года. Стипендии присуждаются до 10 студентам в год. На сегодняшний день в этой программе приняли участие около 200 студентов.

В ходе встречи министр образования Энх-Амгалан Лувсанцэрэн предложил увеличить число студентов, получающих стипендию Chevening, и подчеркнул возможность совместного финансирования обучения студентов.

Chevening Scholarship (Стипендия Чивнинг) — международная система стипендий, позволяющая студентам с лидерскими качествами со всего мира проходить обучение в университетах Великобритании. Финансирование осуществляется за счёт Министерства иностранных дел и по делам Содружества и партнёрских организаций.

Программа была начата в 1983 году, заявленная цель заключается в создании сети друзей Великобритании, которые будут будущими лидерами в своих странах. Своё название программа получила в 1994 году.

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