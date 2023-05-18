Странам ОДКБ надо держаться друг друга, иначе они утратят суверенитет, - Лукашенко

Александр Лукашенко

CentralAsia (CA) - Странам ОДКБ надо «держаться друг друга», другой альтернативы для сохранения суверенитета нет, заявил в четверг президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с участниками заседания Совета Парламентской ассамблеи ОДКБ, сообщается на сайте президента.

«Сегодня сильные мира сего пытаются переделить мир. И мы в центре этого внимания. Поэтому нам надо держаться друг друга. Это наша политика. Мы вам ее предлагаем. Думаю, что другой альтернативы для сохранения суверенитета и независимости наших государств нет», - приводит слова Лукашенко пресс-служба.

Лукашенко заявил о необходимости единства и сплоченности в рядах ОДКБ.

«Уверен, что девиз белорусского председательства «Через солидарность и сотрудничество к миру и безопасности» отвечает интересам всех членов ОДКБ. Нельзя в этой связи обойти вопрос о единстве наших рядов. Беларусь в рамках своего председательства нацелена на то, чтобы предпринять необходимые усилия для повышения сплоченности государств ОДКБ, Именно в снятии имеющихся противоречий видим перспективу укрепления организации, обеспечения безопасности и стабильности в зоне ее ответственности», - сказал белорусский лидер.