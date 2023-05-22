В Италии из-за наводнения эвакуировали более 36 тыс. человек

CentralAsia (CA) - Более 36,6 тыс. человек эвакуировали из-за наводнения на севере Италии, сообщило Агентство территориальной безопасности и гражданской безопасности региона Эмилия-Романья.

Часть эвакуированных из Равенны, Форли-Чезены, Болоньи и Римини разместили в отелях и школах, для размещения также используются арены и спортивные залы. Остальные эвакуированные уехали к друзьям или родственникам.

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Из-за наводнения в Эмилии-Романье сошло 305 оползней, более 500 дорог оказались полностью или частично закрыты. Помимо государственных служб местным жителям помогают около 1200 добровольцев.

В результате наводнения погибли 14 человек, сообщает агентство ANSA. Его последствия ликвидируют 2856 госслужащих, среди них — пожарные, полицейские, а также сотрудники Красного Креста, транспортных и газовых служб.

Наводнение в Эмилии-Романье началось из-за сильных ливней. Почти все реки между Римини и Болоньей вышли из берегов, без крова остались около 20 тыс. человек. Местная сельскохозяйственная ассоциация сообщила, что 5 тыс. ферм оказались затоплены, было утрачено 400 тыс. т зерна. По словам главы региона Стефано Боначчини, материальный ущерб от наводнения исчисляется миллиардами евро.