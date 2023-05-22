Монгольский фильм «Harvest Moon» заключил дистрибьюторские сделки

CentralAsia (MNG) - «Harvest Moon», фильм, который в прошлом году был выбран в качестве претендента на премию «Оскар» от Монголии, заключил сделки по распространению в Европе и Азии через агента по продажам Asian Shadows.

Повествование режиссера Амарсайхана Балжинняма по роману Бум-Эрдэнэ Тумэнбаяр повествует о встрече человека, который неожиданно возвращается из большого города в деревню, а затем остается работать в сельском хозяйстве, и мальчик воспитывается бабушкой и дедушкой. Оба вынуждены переоценить то, что считали само собой разумеющимся.

Мировая премьера фильма состоялась в прошлом году на фестивале в Ванкувере, где он получил приз зрительских симпатий, а затем еще один приз зрительских симпатий на фестивале FESCAAL в Милане и еще два приза на миланском кинофестивале Miworld Young Film Festival. Кроме того, Тэнуун-Эрдэнн Гарамханд, сыгравший роль мальчика, получил награду за лучшую мужскую роль на МКФ во Фрибурге.

Фильм был выбран для Италии и италоязычных территорий компанией Officine UBU, которая ранее занималась выпуском фильмов «Тихая девочка» и «Як Лунана в классе». На Тайване он был лицензирован компанией Joint Entertainment, которая ранее выпустила «The Super 8 Years», «The Sitting Duck» и «Utama».

Амарсайхан Балжинням - главная сила монгольского кино. Он сыграл роль Арика Боке в сериале Netflix «МаркоПоло». До этого он играл и продюсировал фильм 2011 года «Похититель разума» и фильм 2014 года «За границей в ловушке», оба режиссера Сэнгэдоржа Жанчивдоржа. «Похититель разума» получил Гран-при за лучший фильм на церемонии вручения премии «Оскар» в Монголии в 2012 году, а Балжинням также получил приз за лучшую главную роль.

Фильм также получил награды за лучшую роль второго плана, лучшую операторскую работу, лучший сценарий и лучший звуковой монтаж.

Совсем недавно он работал сценаристом и актером над «Под бирюзовым небом», смесью реализма, фэнтези и комедии 2021 года в визуально захватывающем дебютном полнометражном фильме Кентаро о японце, который отправляется в путешествие по Монголии в поисках себя.

Фильм был произведен независимой продюсерской компанией IFI Production (Монголия), основанной продюсером Ураном Сайнбилэгом. Ранее фильм был представлен IFI на рынке проектов Open Doors в Локарно в 2016 году.

Имея в своем активе монголо-японский фильм «Под бирюзовым небом» и «Монгольские связи», казахстанско-американо-монгольский фильм режиссера Дрю Томаса, компания активно использует совместное производство, чтобы стать пионером новой волны монгольского кино.

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