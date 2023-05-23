Посетит ли в этом году Монголию министр иностранных дел Северной Кореи?

CentralAsia (MNG) - В конце февраля этого года министр иностранных дел Монголии пригласил около 40 женщин-министров иностранных дел принять участие в встрече в Улан-Баторе с 29 по 30 июня. Была также приглашена министр иностранных дел Северной Кореи Чхве Сон Хи. Однако, по словам людей, знакомых с этим вопросом, Северная Корея еще не ответила, будет ли Чхве присутствовать на встрече.

Встреча будет посвящена растущей роли женщин во внешнеполитических кругах Монголии. Конференция женщин-министров иностранных дел стала организовываться как более официальная встреча с 2018 года. В сентябре 2018 года высокий представитель Канады и Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности организовал первую в мире встречу женщин-министров иностранных дел в Монреале, на которой присутствовали представители из 17 стран.

В 1998 году Монголия впервые назначила женщину министром иностранных дел. С тех пор в Монголии было три женщины-министра иностранных дел, в том числе Батцэцэг Батмөнх. В 2001 году Монголия назначила своего первого посла-женщину и отправила ее в Бельгию.

Чхве Сон Хи стала первой женщиной-министром иностранных дел Северной Кореи 11 июня 2022 года. В 2017 году Южная Корея назначила своей первой женщиной-министром иностранных дел Кан Гён Хва.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения