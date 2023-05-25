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Как российско-украинская «война» стала «войной дронов»? - видеоразбор «Медузы»

CentralAsia (CA) -  Российско-украинскую «войну» называют «войной дронов». Еще никогда в истории стороны не использовали беспилотники так массово и так искусно. Какие беспилотники применяли в Украине, как «противникам» удавалось всякий раз научиться противостоять угрозе с воздуха и почему беспилотники так важны на этой «войне» — смотрите видеоразбор «Медузы».

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