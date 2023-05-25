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Шойгу призвал Армению участвовать в учениях ОДКБ
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  Армения является союзником ОДКБ, участие этого государства в совместных учениях организации важнó. Об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу на заседании Совета глав Минобороны ОДКБ в Минске, передает РБК.

«Мы заинтересованы в установлении мира и делаем все возможное для стабилизации обстановки в Закавказье», — добавил Шойгу.

В январе Армения отказалась от проведения на своей территории учений ОДКБ «Нерушимое братство-2023», сочтя их нецелесообразным. В них должны были принять участие военные из России и других стран блока. Руководство ОДКБ заверило в понимании мотивов Еревана.

В ноябре Пашинян также отказался подписывать совместную декларацию Совета коллективной безопасности ОДКБ. Это связано с отсутствием политической оценки «агрессии» Азербайджана против суверенитета Армении со стороны организации. Премьер Армении пояснял, что Баку оправдывает свои действия опасениями в планах Москвы и Еревана, а так как российская сторона не комментирует происходящее, «получается, что военное присутствие России в Армении не только не гарантирует безопасность республики, но и, наоборот, создает угрозы безопасности».

В мае Пашинян не исключил, что республика может вовсе покинуть ОДКБ: «Если Армения де-юре примет решение о выходе из ОДКБ, то это произойдет после того, как Ереван зафиксирует, что ОДКБ ушла из Армении». Решение об участии в учениях ОДКБ в Киргизии страна пока не приняла. Представитель российского МИДа Мария Захарова призвала политика «понимать всю опасность манипулирования словами».

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