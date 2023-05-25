Иран показал свою новую баллистическую ракету с дальностью полета до 2 тыс. км, невосприимчивую для РЭБ (видео)

CentralAsia (CA) - Иран представил новую четвертую версию баллистической ракеты семейства «Хорремшехр». Как сообщает IRNA, ей дали название «Хейбар».

Особенностью ракеты стала система наведения и управления на среднем участке полета, которая позволяет корректировать траекторию в момент нахождения боеголовки вне атмосферы. Благодаря этому, в атмосфере Земли ракета не использует системы наведения и управления, поэтому полностью невосприимчива к атакам средств радиоэлектронной борьбы.

«Ракета «Хейбар», являющаяся новейшей версией семейства ракет «Хорремшехр», представляет собой ракету на жидком топливе с дальностью полета 2000 км. Она способна нести боеголовку весом до 1500 кг», - отметили в агентстве.

Также изделие получило новый двигатель, способный развить скорость в 16 Махов за пределами атмосферы и 8 Махов внутри.