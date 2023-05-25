Президент Азербайджана И.Алиев и премьер-министр Армении Н.Пашинян поспорили на заседании ВЕЭС в Москве

CentralAsia (KG) - Во время заседания ВЕЭС 25 мая премьер-министр Никол Пашинян упомянул, что «Лачинский коридор», который должен быть под контролем российских миротворцев, на данный момент заблокирован Азербайджаном. Этот коридор соединяет Армению и Нагорный Карабах.

Пашинян также подтвердил готовность Армении к разблокировке всех транспортных и экономических связей в регионе, включая открытие региональных коммуникаций, которые проходят через территорию Армении.

Президент России Владимир Путин отметил, что признание границ, утвержденных соглашениями, позволяет предположить, что между Арменией и Азербайджаном могут быть достигнуты соответствующие договоренности, включая транспортные коммуникации. Детали будут обсуждены позже на трехсторонней встрече.

Ильхам Алиев подчеркнул, что Азербайджан не имеет территориальных претензий к Армении. Он отметил, что использование термина «коридор» в данном контексте аналогично использованию терминов «Север-Юг» и «Восток-Запад». Алиев заявил, что использование термина «коридор» не означает претензий на территории и является международным термином. Он подчеркнул готовность к мирному соглашению.

Пашинян повторил, что незаконно заблокирован «Лачинский коридор». «С другой стороны хочу заявить, что Армения и Азербайджан договорились о взаимном признании территориальной целостности друг друга. Мы довольно хорошо продвигаемся к урегулированию наших отношений», - добавил он.

Алиев ответил, что Азербайджан никакой коридор не блокировал и «Лачинский коридор» открыт. По его словам, граждане свободно передвигаются. «Не нужно пытаться использовать трибуну для необоснованных обвинений. Что касается «Зангезурского коридора», если внимательно послушать мое выступление, в нем сказано, что Азербайджан инициировал создание Зангезурского коридора. Это наше право», - заявил он.

По словам Владимира Путина, он услышал от Алиева, что создаются условия в связи с признанием границ от 1991 года. «Эти условия дают полагать, что между Арменией и Азербайджаном могут быть достигнуты соответствующие договоренности, в том числе по транспортным коммуникациям», - сказал Путин.

Он предложил сторонам обсудить эти моменты во время трехсторонней встречи и сосредоточиться не на юридических формулировках, а мирном урегулировании конфликта.

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