Лукашенко рассказал, о чем говорили с Путиным во время выступления Токаева о ядерном оружии «одном на двоих». Видео

CentralAsia (CA) - Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что в ходе пленарного заседания второго Евразийского экономического форума поблагодарил президента России Владимира Путина за решение о размещении тактического ядерного оружия на территории республики.

Это произошло после слов лидера Казахстана Касым-Жомарта Токаева, который заявил, что интеграция Москвы и Минска настолько сильна, что ядерное оружие у стран «одно на двоих». В этот момент Путин и Лукашенко обменялись репликами и пожали друг другу руки.

«Когда речь шла о ядерном оружии, честно говоря, я из-за акустики этой не очень расслышал, а Владимир Владимирович мне говорит, что принято решение о размещении ядерного тактического оружия в Белоруссии, он мне об этом сказал, я говорю: «Спасибо». Вот о чем шла речь, не больше»,— рассказал Александр Лукашенко журналисту Павлу Зарубину о разговоре лидеров во время выступления Токаева.

О решении разместить российское ядерное оружие в Белоруссии Владимир Путин сообщил 25 марта. Строительство хранилища, по словам главы государства, завершится к 1 июля. 25 мая министр обороны России Сергей Шойгу и его белорусский коллега Виктор Хренин подписали документы, определяющие порядок содержания российского нестратегического ядерного оружия в специальном хранилище на территории Белоруссии. При этом Шойгу подчеркнул, что контроль над ядерным оружием и решение о его применении остается за российской стороной.